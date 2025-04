JULGAMENTO

Advogado que matou barbeiro em briga no Imbuí vai a júri popular nesta quinta (10)

Confusão aconteceu em um bar em janeiro de 2021

O crime

O episódio aconteceu em um quiosque, na Praça do Canal, no Imbuí. Lucas estava com a esposa, o irmão e a cunhada. Segundo testemunhas, quando as mulheres levantaram para ir ao banheiro, um dos denunciados teria flertado com a esposa do barbeiro. Lucas, então, se aproximou para tirar satisfação, e os dois brigaram. O homicídio aconteceu quando a família já estava indo embora e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.>