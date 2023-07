Aeroporto de Salvador amplia rotas e passa a ter voos para 12 destinos na Bahia

Crédito: Reprodução

O Aeroporto de Salvador continua expandindo sua conectividade regional ao adicionar dois novos destinos: Feira de Santana e Valença. Agora o aeroporto da capital oferece voos para um total de 12 cidades dentro do estado da Bahia.



Essas duas novas opções fazem parte dos destinos já existentes, que incluem as cidades de Barreiras, Lençóis, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Guanambi, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Morro de São Paulo e Barra Grande.

A Latam iniciou os voos para Feira de Santana duas vezes por semana (terças e quintas) no dia 4 de julho. As partidas de Salvador serão às 09:00, chegando a Feira de Santana às 09:30. Os voos de retorno partirão de Feira de Santana às 10:00, com pouso em Salvador às 10:30. Nas quintas-feiras, o horário muda, com as partidas de Salvador às 16:45 e as chegadas em Feira de Santana às 17:15. Os voos de retorno partirão de Feira de Santana às 17:45, chegando a Salvador às 18:15.

Além disso, a Latam operará voos para Valença duas vezes por semana (domingos e quintas), a partir de 9 de julho. As partidas de Salvador serão às 13:15, chegando a Valença às 13:45. Os voos de retorno partirão de Valença às 14:15, com pouso em Salvador às 14:45. Nas quintas-feiras, as partidas de Salvador serão às 14:45, com chegadas em Valença às 15:15. Os voos de retorno partirão de Valença às 15:45, chegando a Salvador às 16:15.

Os voos para Guanambi já estão disponíveis desde o dia 26 de junho para reserva e são operados pela VoePass, oferecendo serviço diário ao longo da semana, exceto às terças e aos sábados.

Salvador e Feira de Santana são duas das maiores cidades do estado da Bahia, tornando-as destinos cruciais para a conectividade regional. Além disso, a inclusão de Valença facilita o acesso dos turistas às ilhas e praias do litoral baiano, especialmente Morro de São Paulo. Essa expansão estratégica certamente beneficiará o aeroporto de Salvador, atraindo mais passageiros do interior e impulsionando a próspera indústria do turismo no estado. A adição desses dois novos destinos é esperada para gerar benefícios significativos a curto, médio e longo prazo.