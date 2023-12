Aeroporto de Salvador conquista o Prêmio Jatobá de Comunicação

O Salvador Bahia Airport ganhou destaque no Prêmio Jatobá de 2023, um evento reconhecido no campo da comunicação. O case "O respeito é a única rota – Festival do Orgulho dá protagonismo a artistas da Comunidade LGBTQIA+ no Salvador Bahia Airport", submetido na categoria "Diversidade e Inclusão", foi escolhido pela comissão do evento como o vencedor. Esta é a primeira vez que o aeroporto participa do prêmio.



O case originou-se do "Festival do Orgulho", em que o terminal sediou uma programação comemorativa com curadoria do Instituto Afetto, dando visibilidade e reconhecimento a artistas ligados à causa no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A iniciativa buscou proporcionar um ambiente acolhedor e maior visibilidade à comunidade por meio de apresentações, oferecendo entretenimento, diversão e conscientização aos passageiros, funcionários e à comunidade aeroportuária.