MICARETA 2025

Remessa de lança-perfume é apreendida em agência dos Correios em Feira de Santana

Material foi detectado em encomenda postal e será periciado; investigações seguem para identificar os responsáveis

O pacote partiu do bairro Maré, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o bairro Ponto Central, em Feira de Santana, onde ocorre neste feriadão a Micareta da cidade. No interior da embalagem foram encontradas ampolas de vidro contendo um líquido transparente e volátil. O material foi recolhido e apresentado na unidade policial, que irá submeter a substância à perícia técnica.>

As investigações indicam que o entorpecente seria comercializado na Micareta, que ocorre até o dia 4 de maio. Diligências e oitivas estão em curso, conduzidas por equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão) e da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), com o objetivo de identificar os envolvidos no crime. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.>