CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Festival da Língua Portuguesa em Salvador tem Valter Hugo Mãe, Lívia Natália, Lazzo Matumbi e mais

Segunda edição do evento começa neste sábado (3) e segue até a segunda-feira (5)

Tharsila Prates

Publicado em 2 de maio de 2025 às 20:24

Valter Hugo Mãe na Bahia Crédito: Divulgação

A segunda edição do Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa em Salvador tem uma programação cultural diversificada e gratuita que se conecta pela força da palavra. É o que diz o organizador do evento, Ricardo Oliveira Duarte, jornalista português que há seis anos mora na Bahia.>

A abertura do evento acontece neste sábado (3), às 17h, no Gabinete Português de Leitura, com espetáculo teatral que homenageia a poesia de um dos maiores nomes da literatura em Língua Portuguesa, Fernando Pessoa.>

"A língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo. Cerca de 4% da população mundial fala português. Estamos a falar de um número entre 250 e 300 milhões de falantes. Só no Brasil são 210 milhões. E nós, em particular, estamos em Salvador, a primeira capital do maior país do mundo que fala a língua portuguesa. Nenhum local melhor, ou como se diria em Portugal, nenhum sítio melhor, para ser criado, para nascer, para se desenvolver o Viva a Língua. Ele pretende realmente ser isto: uma celebração, um local de encontro, de criação, de debate", afirmou Duarte à TV Brasil.>

Confira os destaques da programação:

Sábado (3 de maio), às 17h – Apresentação da peça “Fernando Pessoa – O Espetáculo”, no Gabinete Português de Leitura (Praça da Piedade).>

Domingo (4 de maio), às 14h30 – Roda de conversa com os escritores Valter Hugo Mãe (Portugal), Vera Duarte (Cabo Verde) e Lívia Natália (Brasil), no Espaço Cultural da Barroquinha.>

Domingo (4 de maio), às 18h – Show “Lazzo Canta Melodia”, com Lazzo Matumbi interpretando clássicos de Luiz Melodia, no Espaço Cultural da Barroquinha.>

Segunda-feira (5 de maio), ao longo do dia – Mostra de cinema em língua portuguesa, com filmes do Brasil, Portugal e Cabo Verde, no Gabinete Português de Leitura>