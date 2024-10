TURISMO

Aeroporto de Salvador tem alta de 67% na demanda de voos internacionais

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, participou nesta segunda-feira (28) de una reunião no Senac Pelourinho para celebrar o voo inaugural Salvador/Paris. O titular da pasta destacou a importância do novo voo e ressaltou as estratégias promovidas pela gestão municipal, que resultaram em um crescimento de 67,3% da demanda de voos internacionais para a capital baiana.