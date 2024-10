PRIMEIRO

Voo da Air France-KLM que liga Salvador a Paris começa a operar

Voo inaugural marca a expansão da operação da companhia no Brasil

Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 10:28

Air France Crédito: Divulgação / AirFrance

A Air France-KLM inaugura nesta segunda-feira (28) o voo que liga a capital francesa a Salvador.

O primeiro desembarque no aeroporto internacional de Salvador está previsto para esta tarde. Os cerca de 350 passageiros que chegarão de Paris serão recepcionados em um evento organizado no saguão do Salvador Bahia Airport.

Em seguida, outros 350 passageiros embarcarão na capital baiana e seguirão viagem rumo a Paris.

O voo inaugural marca a expansão da operação da companhia no Brasil.

Julio Ribas, CEO do Bahia Airport, Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, Manuel Flahault, diretor-geral da Air France na América do Sul, e Mateus Pongeluppi, diretor de alianças da Gol Crédito: Marina Silva/CORREIO

A aeronave que vai levar os passageiros é do modelo A350, que conta com 324 assentos divididos em três cabines: business, com 34 cadeiras; premium, com 24 poltronas; e mais 266 opções na classe econômica. Em Paris, os baianos poderão desfrutar das conexões operadas pela Air France em 189 cidades na Europa, África e Ásia, através do Aeroporto Charles de Gaulle (CDG).