MODA

Afro Fashion Day: CORREIO apresenta o tema da edição de 2025 para estilistas e agências

Reunião foi realizada na Rede Bahia

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 17:56

Reunião apresentou tema do AFD 2025 para agências e estilistas Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em preparação para a 11ª edição do Afro Fashion Day (AFD), o Estúdio Correio se reuniu com estilistas donos de agências responsáveis pela seleção dos modelos que participarão do evento. A conversa foi realizada no restaurante da Rede Bahia e apresentou o tema e detalhes da produção para este ano. Na reunião, os convidados foram apresentados ao tema de 2025: “Negra é a Beleza”. >

“Nós apresentamos o tema para os estilistas e as agências para que possamos pensar a elaboração do desfile, as peças que vão ser apresentadas e o conceito que queremos transmitir para o público. As expectativas são as melhores, o Afro é um projeto importante para a cultura da cidade, a economia criativa e esperamos entregar algo inovador para as pessoas”, explica o coordenador do AFD Fábio Reis. >

O curador do evento Fagner Bispo explica que o tema foi dividido em três blocos: Raiz, Expressão e Espelho. Cada parte representa uma dimensão da beleza negra, da ancestralidade ao presente urbano e à imaginação de futuros afro diaspóricos. >

"A beleza é algo que já é inerente ao evento e da qual já falamos muito. Não há nada melhor do que associá-la ao negro e a negritude e nesse ano, vamos de fato mergulhar nesse tema”, afirma. >

Entre os convidados para a reunião estavam parceiros de longa data e aqueles que fazem sua estreia no AFD. Um dos que participam pela primeira vez é o estilista Jean Nogueira, que traz na bagagem a sua atuação como estilista do bloco Malê Debalê. >

“É muito satisfatório estar aqui pela primeira vez. Acompanhei várias edições do AFD e percebi o crescimento desse evento que é referência e me faz enxergar a minha atuação nesse universo. O Afro faz isso, ele leva autoestima não só para os modelos, mas para o público. E isso é muito importante, não só para a Bahia, como para a Brasil”, celebrou. >

Já a estilista Madalena Silva está com o Afro Fashion Day desde a primeira edição, em 2015. Dona da marca ‘Negrife’, ela conta que já começou a esboçar as peças que vai apresentar no desfile. >

“Esse tema contempla tudo o que o AFD vem fazendo nos últimos dez anos. Negra é a beleza, somos nós e é o Afro. Eu não preciso sair daqui para outros desfiles, porque o AFD. Eu estou na minha terra, estou em casa e isso é o que vale, nós fazermos a nossa moda aqui e botar o nosso povo para mostrar a cara linda que temos”, diz. >

Nesta edição, a seleção de modelos contará com duas seletivas de bairros, que serão realizadas em setembro, com data e local a serem divulgados. Podem participar pessoas afrodescendentes com idade a partir de 16 anos - sem limite de idade. Haverá ainda uma seleção específica de modelos agenciados, que acontecerá em outubro. >

Realizado pelo CORREIO, a décima primeira edição do Afro Fashion Day será realizada no dia 1º de novembro, em local a ser divulgado. A entrada é gratuita e conta com programação a partir das 15h, com desfile previsto para as 19h. >