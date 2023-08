Agência baiana ganha o prêmio de melhor do Nordeste

Crédito: Reprodução

A Comunicativa venceu o Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa como melhor agência do Nordeste em 2023. A premiação já está em sua oitava edição, trazendo protagonismo às agências e comunicadores.



Atuando há quase trinta anos no mercado de comunicação da Bahia e do Brasil, a Comunicativa conta com mais de quarenta clientes de diversos segmentos em seu portfólio.



“Vencer a premiação é um reconhecimento do trabalhado da agência e a celebração de talentos baianos e nordestinos. Inclusive, entre o Top 5 Nordeste, quatro eram empresas baianas”, afirma Moisés Brito, um dos sócios da Comunicativa, que conta com outras duas sócias, Graziella Garcia e Thais Figueiredo.

Moisés ainda completa “a premiação dá luz a um trabalho que costuma ser silencioso, quase sempre feito nos bastidores e que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece”.

Para concorrer ao TOP Mega Brasil é preciso passar pelas duas fases da premiação. Na primeira, através de votação aberta, orgânica e única, as agências e executivos são indicados para concorrerem nas categorias Top Brasil, que traz os dez melhores do país, e Top regiões, onde cinco nomes ficam entre os indicados de cada uma das regiões do Brasil. Na segunda fase, com os nomes já definidos, a votação passa a ser para os melhores em ambas categorias, que conquistarão o primeiro lugar.

Para Moisés, que recebeu presencialmente o prêmio, em São Paulo, além de toda mobilização de amigos, parceiros e clientes para adquirir votos, a indicação se deu, também, pela trajetória de respeito e confiança construída pela Comunicativa.

“Não somos apenas uma agência que conseguiu muitos votos nessa premiação; de fato, também somos uma das principais agências do Nordeste no que diz respeito a tempo de mercado, faturamento, experiência e tamanho de equipe. Então, acho que tudo isso coroa a nossa história”, afirmou.

A Comunicativa já ficou entre o Top 5 Nordeste duas vezes, em 2015 e 2018.

Baianos em destaque

A Bahia teve destaque na premiação, seja na categoria agência, seja entre os executivos. Entre as agências, dos cinco finalistas no Nordeste, quatro eram da boa terra. As agências Darana RP, ATCom e Texto&Cia disputaram com a Comunicativa e com a agência Marketing Real, do Rio Grande do Norte.