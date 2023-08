Agenda Bahia chega à 14ª edição nesta sexta-feira

Palco onde vai acontecer o Agenda Bahia 2023. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Agenda Bahia, um dos principais eventos de inovação do Nordeste, chega hoje a sua 14ª edição com o tema Conectividade e conta com 29 palestrantes divididos em 10 painéis ou mesas de conversas, totalizando dez horas de programação.



As discussões vão incluir conteúdos relacionados às áreas de tecnologia, afroempreendedorismo, economia criativa e diversidade nos negócios. O evento acontece de 8h às 18h noauditório do Senai Cimatec, em Piatã, mas também será transmitido pela internet. As inscrições, gratuitas, ainda estão abertas, neste endereço, mesmo canal que fará a transmissão ao vivo (veja programação completa abaixo).

O auditório recebeu uma decoração especial para acolher e conectar plateia e palestrantes. “O público poderá perceber que toda estrutura utilizada - tubos treliças, cordas e fitas - está conectada entre si. Ofereceremos espaços de convivência e conectividade. Tudo foi pensado para promover experiência desde a sua chegada, passando pelos espaços de foto opportunity, área de alimentação, até a completa imersão no auditório”, conta Vanessa Magalhães, coordenadora de projetos, comunicação e marketing do Estúdio Correio.

Como adiantado por Vanessa, o Agenda Bahia deste ano terá, além das palestras e conversas, espaços destinados à alimentação, com serviço de food trucks, biketrucks e barracas que vão servir lanches diversos, como pizzas, salgados, hambúrgueres e churros. A praça de alimentação do Senai Cimatec também estará disponível, com serviço de comida a quilo. O evento também possui estrutura com acessibilidade para pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida, e contará com intérprete de Libras para pessoas com deficiência auditiva. No local, também haverá serviço de manobrista e estacionamento gratuito, mas com vagas limitadas.

O Agenda Bahia 2023 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Unipar, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, FIEB, Sebrae e Rede Bahia, apoio da Wilson Sons, Salvador Bahia Airport, Suzano, Sotero, Solví, Salvador Shopping Online, Deloitte e 4events e parceria da Braskem, Rede+ e Latitude 13 Cafés.

Confira a programação completa:

09:00 Talk | O Mundo Figital e o Marketing do Futuro

Silvio Meira - Cientista-Chefe, TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school

Rosário de Pompéia - Sócia Fundadora e Diretora de Operações na LeFil Comunicação

09:40 Painel | Polos de Desenvolvimento do Interior: Mineração, Agro, Eólico, Agroflorestas

Donaldson Gomes - Editor e colunista de Economia e Política no Jornal Correio, da Rede Bahia

André Oliveira - Executivo das Áreas Tecnológicas de P&G, Mineração e Agroindústria no SENAI CIMATEC

Rafael Valverde - CEO da Eolus Consultoria

Paula Ferreira - Produtora orgânica e Dona da Orgânicos Do Quintal (Case de atendimento Sebrae Bahia)

10:25 Painel | Bioeconomia e Transformação Energética

Gustavo Checcucci - Diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem

Ariane Mayer - Head de Inovação Aberta e Sustentabilidade no Grupo SOLVI

Julio Natalense - Gerente Executivo de Negócios de Carbono da Suzano S.A.

Rodrigo Gomes Guimarães - Sócio e Diretor de Operações na MKM Biotech

11:10 Talk | Case de Florianópolis: a cidade mais inovadora do Brasil

Daniel Leipnitz - Dir. Corporativo e de Rel. Humanas na Visto Sistemas, Pres. do SAPIENS Parque, VC da ANPROTEC e Pres. do Conselho da ACATE

14:00 Painel | Economia Criativa

Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Fernando Guerreiro - Diretor teatral, gestor cultural, radialista e presidente da Fundação Gregório de Mattos

Chef Tereza Paim - Embaixadora da gastronomia baiana

Maestro Carlos Prazeres - Regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia

14:40 Talk | Futuro do Futebol

Marcelo Paz - Presidente do time Fortaleza

15:15 Painel | Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia

Paulo Rogério Nunes - Autor e consultor em Diversidade e Inovação

Alana Sales - Cofundadora da Dumato, sócia da Moderniza, agente de Transformação Estratégica com Foco em Resultados de Impacto e Presidente da AJE - Bahia

Linda Bezerra - Editora chefe no Jornal CORREIO

Hisan Silva - CEO e Diretor Criativo na Dendezeiro

16:15 Painel | O impacto das tecnologias emergentes para o mundo e os negócios

Alex Winetzki - Founder and CEO at Woopi Stefanini and R&D Director at Stefanini Group

Verivaldo Lobo - CEO e Co-fundador da Cubos Tecnologia

Rodrigo Murta - Físico e CEO da Looqbox

Leonardo Moraes - Sócio na Deloitte Cyber Consultoria em Cibersegurança

17:00 Talk | Como conectar distintas gerações no mundo do trabalho

Mauro Wainstock - Sócio da consultoria HUB 40+ (diversidade etária), Linkedin TOP VOICE, Colunista da EXAME

17:35 Painel | Mundo dos Games

Victor Cardozo - Empresário, co-fundador da da BIND – Bahia Indie Game Developers, diretor de arte e sócio na premiada empresa de desenvolvimento de jogos, Aoca Game Lab.

Lucas Freire - CEO na People2People

Bárbara Carvalho - CMO da Go Gamers

Cynthya Rodrigues - Sócia e Co-fundadora da G4B