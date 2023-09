Agente de trânsito é preso por suspeita de causar acidente bêbado em Itabuna

Um agente de trânsito foi preso suspeito de dirigir alcoolizado e causar um acidente em Itabuna, no sul da Bahia, na tarde da segunda-feira (19). Ele pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado.



Uma câmera de monitoramento flagrou o momento do acidente. O agente perde o controle do carro, que vinha em uma velocidade alta, e bateu em um veículo que estava estacionado. Esse carro atingido acabou sendo arrastado até subir a calçada. Não houve feridos.