SAÚDE

Agentes realizam inspeção contra a dengue em imóveis abandonados de Salvador

A ação acontece após três tentativas de localização dos proprietários

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 16:38

Ação de combate à dengue em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Com o objetivo de fortalecer o combate à dengue em Salvador, agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram a abertura de três imóveis abandonados no distrito de Itapagipe, na Cidade Baixa. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ação ocorre após três tentativas de localização dos proprietários para inspeção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti nos locais.

Segundo a chefe do Setor de Controle de Vetores e Animais Peçonhentos do CCZ, Lucrécia Rocha, as tentativas de contato tem como objetivo a orientação dos donos dos imóveis e o alinhamento para a realização das visitas sem a necessidade de abertura forçada.

"Essa dificuldade (de acesso aos imóveis) compromete a eficiência das ações, aumentando a predisposição a surtos e epidemias naquela localidade. Fazemos as visitas geralmente em horários diferentes, às vezes em semanas diferentes, para que alguém se manifeste", explica.

Estão presentes na operação, os agentes de endemias, além de equipes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal (GCM) e de um chaveiro, responsável por abrir os imóveis. De acordo com a responsável pelo Distrito Sanitário de Itapagipe, Rosangela Correia Lima, os imóveis podem trazer riscos à saúde dos cidadãos em caso de acúmulo de materiais expostos a céu aberto. "São locais que podem contribuir para a proliferação do mosquito e transmissão da dengue, zika ou chikungunya", diz.

O chaveiro Natanael Santos acompanhou as equipes fazendo a abertura e fechamento dos imóveis. Para ele, a iniciativa é fundamental, no que diz respeito à prevenção. "Não só o dono da casa ou os vizinhos, mas a própria população pode acabar sofrendo as consequências e a imprudência de alguns donos de imóveis que estão fechados e abandonados. Eu acredito que tem que haver consciência das pessoas para que realmente não precise chegar a esse extremo".