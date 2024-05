FERRY-BOAT

Agerba erra e inverte valores reajustados de tarifas para bicicletas e carros de mão no ferry-boat

Os valores que os ciclistas e os passageiros em carros de mão terão que pagar para usar o ferry-boat foram invertidos no anúncio da nova tabela de preços do sistema. A informação foi confirmada ao CORREIO pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Uma errata será publicada ainda nesta quarta-feira (8).

Os veículos são os únicos com as novas taxas trocadas. Segundo o órgão, com a identificação da inversão tarifária, a Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o Sistema Ferry-Boat, deixou de aplicar o reajuste nos terminais.