Agiota é preso por extorsão e ameaça na Bahia; cartões de benefício e documentos das vítimas foram apreendidos

Investigado emprestava dinheiro e cobrava juros abusivos, além de extorquir as vítimas com violência e ameaças

Um homem investigado por extorsão foi preso por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe, na quinta-feira (23), no bairro Bela Vista. O suspeito também é investigado pelos crimes de ameaça e usura, de acordo com o titular da DT/Riachão do Jacuípe, delegado Danilo de Andrade Ribeiro.