PRÓXIMOS 15 DIAS

Alça de acesso à Estação Pirajá pela BR-324 é bloqueada temporariamente

Bloqueio começa no próximo sábado (3)

A alça de acesso à Estação Pirajá para os condutores que estão na BR-324 sentido Feira de Santana será interditada a partir do próximo sábado (3). Segundo a prefeitura, uma intervenção será realizada pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) no local.