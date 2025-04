OPORTUNIDADE

Alelo abre vagas de emprego em Salvador; confira

Vagas CLT abrangem diversas áreas e incluem benefícios como assistência médica, vale-refeição e auxílio home-office

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 11:43

Alelo Crédito: Reprodução

A Alelo, empresa líder em benefícios corporativos, está com 14 vagas abertas em regime CLT para diversas áreas. As oportunidades estão disponíveis em Salvador (BA), Barueri (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE) e Vitória (ES). >

As vagas abrangem setores como consultoria comercial, controladoria, cultura, observabilidade e tecnologia. A empresa também mantém um banco de talentos afirmativo para pessoas transgênero, negras, com mais de 50 anos e mulheres na tecnologia. >

Além de salários compatíveis com o mercado, a Alelo oferece pacote de benefícios que inclui vale-refeição e alimentação, auxílios de mobilidade (transporte ou fretado), Gympass, seguro de vida, previdência privada, auxílio creche/babá, cartões Alelo Cultura e Natal, assistência médica e odontológica, além de ajuda de custo para home-office. >

Fundada há 21 anos, a Alelo atua no segmento de benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos, atendendo mais de 150 mil empresas e 10 milhões de pessoas. A empresa lidera o setor de benefícios no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) desde 2013. >