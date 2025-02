CELEBRAÇÃO

Além da devoção: veja quais são as festa profanas no dia de Iemanjá

Celebrações acontecem neste sábado (1º) e domingo (2)

No dia 2 de fevereiro, o bairro mais boêmio de Salvador se transforma em um grande palco de celebração para a Rainha do Mar. Devotos lotam o Rio Vermelho para prestar suas homenagens e fazer agradecimentos à Iemanjá. Além das homenagens e tradições religiosas, a parte profana da festa conta com uma programação animada, repleta de samba, DJs e festivais gratuitos. O CORREIO selecionou as melhores opções para quem deseja aproveitar a data misturando fé e diversão. De R$ 0 a R$ 725, veja opções de como se divertir durante o período do festejo tradicional.>