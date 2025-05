O CORPO FALA

Alerta: 9 sinais que o intestino dá que não podem ser negligenciados

Referência no cuidado integral da saúde, médico Italo Almeida foca na prevenção e tratamento por meio de mudanças de hábitos e comportamentos relacionados ao estilo de vida

Quando se trata de saúde intestinal, Almeida destaca a importância do autocuidado durante toda a vida, a fim de prevenir diagnósticos de doenças graves, como o câncer intestinal, o terceiro tipo mais comum no Brasil, com mais de mil novos casos por ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Nesta entrevista, o especialista fala sobre doenças intestinais, a poderosa conexão entre cérebro e intestino, e como hábitos simples — alimentação, sono, prática regular de atividade física e manejo do estresse — podem impactar positivamente a saúde.>