'Alta concentração de gás no subsolo': entenda por que trecho da Avenida ACM foi isolado

Via marginal passou dez horas isolada até a liberação para ônibus

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 09:00

A interdição da via marginal que dá acesso à Avenida ACM, em Salvador, causa um grande congestionamento no trânsito na região na manhã desta quinta-feira (6). A suspeita inicial era de vazamento de gás no local, segundo o Corpo de Bombeiros. No entanto, após avaliação, a corporação concluiu que o problema é outro. >

“Não há um vazamento, há uma alta concentração de gás no subsolo. Nós estamos pesquisando qual o tamanho e qual a avaliação de risco que essa concentração pode representar para a população. Por isso, houve a necessidade de interdição da via e dos prédios aqui do lado”, conta o Coronel Adson Marchesini, comandante do Corpo de Bombeiros.>

Por conta do forte cheiro, a área foi isolada ainda por volta das 22h da quarta-feira (5). De acordo com fontes consultadas pela reportagem, a ação tentava evitar que qualquer tipo de fagulha, seja por veículos ou até bituca de cigarro, causasse um problema maior. Às 8h30 desta quinta-feira, no entanto, o trânsito foi liberado para ônibus com o objetivo de reduzir o impacto na região. >

“A gente decidiu liberar apenas para ônibus, enquanto os estudos ainda estão sendo feitos, para reduzir o impacto para a população. Uma alta concentração de gás pode causar uma explosão e por isso isolamos em um primeiro momento”, completa o Coronel Marchesini sobre o fato. Apesar de, em um primeiro momento, liberar apenas para ônibus, os veículos particulares também foram liberados.>