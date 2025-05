ENGARRAFAMENTO À VISTA?

Aluguel de carro dobra o preço para o São João; entenda

Um mês antes da festa junina, locadoras já trabalham com aumento de preços

Larissa Almeida

Publicado em 6 de maio de 2025 às 05:00

Carros Crédito: Reprodução / Shutterstock

Ainda falta mais de um mês para o São João, mas quem pretende viajar de carro alugado já precisa preparar o bolso. É que, desde que maio começou, os preços dobraram na maioria das locadoras de automóveis baianas. Em algumas delas, o aumento foi acima de 100%, como registrado em uma locadora de Salvador: em março, a cotação de preço para 30 dias custava R$ 3,3 mil. Neste mês, não sai por menos de R$ 6,5 mil. >

O gerente de negócios João Maurilo Cipriano, 22 anos, garantiu o aluguel do carro pelo preço mais em conta. Ele, que vai passar os festejos juninos em Abaré, no norte da Bahia, conta que já se prejudicou por falta de planejamento e, por isso, se organizou antes para pagar mais barato. >

“Eu já tenho costume de alugar carro e, como vou sair de férias, me programei com antecedência. Eu sempre dou esse conselho para quem quer alugar também, porque aluguel de carro nos períodos festivos é extremamente caro. Fiz uma cotação em abril e fechei em R$ 3,3 mil. Em dezembro, caí em um ‘esparro’ e paguei R$ 1 mil por quatro dias, incluindo o Réveillon. Hoje, não repito mais o erro”, relata. >

O comunicador João Lima, 40 anos, também tinha pretensão de escapar dos altos preços, mas se viu diante de uma série de imprevistos. Logo após o Carnaval, ele fechou um pacote de hospedagem no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, para passar o São João com os amigos. Inicialmente, existia a possibilidade de que a viagem fosse feita no carro de um dos integrantes do grupo, mas não houve acerto. Depois, duas pessoas desistiram e, quando João pensou em alugar, já era tarde demais para pagar barato e, por isso, foi preciso rever toda a estratégia de ida. >

“Tinha orçado, na época, por R$ 1,5 mil para cinco dias. Semana passada, no entanto, já passava de R$ 2,6 mil o aluguel do modelo mais barato para o mesmo período. Eu e uma amiga remanescente nos juntamos a outros amigos e conhecidos que também vão, no mesmo período, para o Capão. Com isso, fechamos um carro com cinco pessoas por R$ 2,6 mil. Se fosse para ficar esse valor para apenas duas pessoas, seria inviável”, aponta. >

O incremento considerável no preço das locações reflete a alta procura registrada nas locadoras baianas naquele que é o período mais favorável do ano para o negócio. Na JG Locação de Automóveis, locadora situada no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana, os preços já aumentaram em 50% desde o dia 1º de maio e podem chegar a dobrar para clientes novos. >

“Devido a bastante procura nesse momento, nós não conseguimos atender à demanda e, naturalmente, os preços sobem. É o período que a gente consegue ter um pouco mais de retorno financeiro. Apesar de ter grande movimento nas estradas em outras datas comemorativas, o São João é o que mais se destaca”, afirma Gabriel Cantelo, proprietário da JG Locação de Automóveis. >

Na locadora de Gabriel, o custo da diária dos carros varia de R$ 150 a R$ 200. Em junho, os clientes da casa devem pagar, no máximo, R$ 300. Para clientes novos, o preço chega a R$ 400, mas é provável que não haja locações a esse custo, porque só há um carro disponível para aluguel no próximo mês. >

“Dos 20 veículos que tenho no estoque, 19 já estão comprometidos. A tendência é a mesma com as locadoras porque, quanto mais demorar, pior vai ficar. Não vai ter carro para alugar com essa demanda”, reitera Gabriel Cantelo. >

Se, por um lado, o aluguel de carros para pessoas físicas vai bem no período junino, essa mesma época do ano não costuma mudar o movimento do aluguel para empresas ou pessoas jurídicas. Por conta disso, a Realiza Rent a Car, locadora que fica no bairro da Vila Laura, em Salvador, já passou a locar os veículos para além do público-alvo. >

Antenor Amancio, gerente da locadora, conta que fechou contratos para pessoas físicas nos dias de São João, uma vez que sabe que a tendência é que haja carros ociosos, afinal, empresas e pessoas jurídicas que costumam alugar nem sempre têm pleno funcionamento nessa época. Com a estratégia, o carro que em dias comuns pode ser alugado por R$ 219 fica por R$ 237. >