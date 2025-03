PRECONCEITO

Alunas da UCSal e Unime são acusadas de racismo após vídeo viralizar nas redes

Universidades se manifestam sobre o caso

Luiza Gonçalves

Publicado em 22 de março de 2025 às 15:37

Alunas da Ucsal e Unime são acusadas de racismo após vídeo viralizar em rede social Crédito: Reprodução

Duas jovens, apontadas como alunas da UCSal (Universidade Católica do Salvador) e da Unime (União Metropolitana de Educação e Cultura), foram registradas reproduzindo falas racistas em uma postagem nos stories do Instagram na última sexta-feira (21). As declarações viralizaram entre membros das faculdades e foram compartilhadas pelas redes sociais. >

No vídeo, as amigas falam sobre ter filhos com uma pessoa preta, dão risada e fazem comentários em tom pejorativo, como: “Poderia dar pra adoção”, “É muito preto na família”, entre outras. Veja o vídeo a seguir:>

Ambas as universidades, UCSal e Unime, se manifestaram em repúdio em suas redes sociais. Leia as notas a seguir:>

“A UCSal repudia qualquer forma de racismo e não compactua com nenhum tipo de violência, desrespeito ou prática preconceituosa em seu ambiente acadêmico. Lamentamos o vídeo do qual tomamos conhecimento hoje (21), junto à nossa comunidade acadêmica, e informamos que a Universidade se compromete a fazer a avaliação pertinente e adotar as medidas cabíveis para situações dessa natureza, previstas em seu regimento.”>

“A Unime repudia qualquer forma de racismo e preconceito. A instituição informa que está ciente da situação e adotando todas as medidas cabíveis para garantir que os devidos esclarecimentos e providências sejam tomados. As ações individuais não refletem nossos valores institucionais. Como instituição de ensino, a Unime pauta suas ações na promoção de um ambiente seguro, inclusivo e livre de qualquer discriminação.”>

A Atlética Direito UCSal, curso do qual uma das jovens é discente, também manifestou repúdio aos atos e pede que as providências cabíveis sejam tomadas. Leia a seguir:>

“A Atlética Direito UCSal manifesta seu total repúdio aos atos racistas recentemente noticiados na Universidade. Defendemos, entre nossos valores, a educação racial e a ocupação de espaços, indo além da teoria para fortalecer ambientes igualitários e combater o racismo estrutural presente em nossa sociedade.>

Embora representemos o curso de Direito da Universidade Católica, nem todos os alunos são membros efetivos da Atlética. Nossa equipe é composta por membros selecionados por meio de um processo seletivo, transparente e amplamente divulgado em nossas redes sociais. Ressaltamos a importância de espaços como o da Atlética para promover a educação e erradicar condutas criminosas, como o racismo. Diante disso, esclarecemos que quaisquer condutas racistas praticadas por membros do corpo discente não refletem e não fazem parte da gestão da ADUC.>