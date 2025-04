DENÚNCIA

Alunas denunciam colega de sala por assédio sexual em escola baiana

Estudante recebeu suspensão

Um aluno de 14 anos foi suspenso por 15 dias do Colégio Estadual de Trancoso (CET), no sul da Bahia, após colegas denunciarem episódios de assédio sexual à direção. Os dirigentes decidirem que o aluno deveria trocar de turno e cumprir a suspensão, mas a família pediu a transferência do estudante.>