INTOXICAÇÃO

Alunos passam mal após ingerir alimento com maconha em colégio de Salvador

Escola acionou os familiares

Quatro alunos passaram mal após ingerir um doce feito com maconha. O episódio aconteceu na sexta-feira (14), no Centro Educacional Edgar Santos, no Garcia, em Salvador. O colégio é administrado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). >