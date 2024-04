CRIME

Alvo de ação policial, Jardim Cajazeiras é 'central' de ex-policial que virou traficante

Joel Cardoso dos Santos, conhecido como ‘Coroa’, é um dos líderes do tráfico no bairro

O bairro de Jardim Cajazeiras, que foi alvo de uma ação policial que terminou com dois suspeitos mortos na manhã desta segunda-feira (8), é uma área de atuação de Joel Cardoso dos Santos, ex-policial e traficante conhecido como ‘Coroa’. No local, moradores temem comentar sobre o criminoso, mas reconhecem Joel pelo apelido e afirmam que se trata de figura conhecida há mais de 10 anos no bairro.

Antes se tornar traficante, Joel foi policial lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar. Em 1997, foi excluído da corporação, informou a Polícia Militar. O motivo do desligamento não foi informado.

A PM foi questionada se a ação desta segunda-feira tinha Joel como alvo. No entanto, não respondeu sobre isso em específico e apenas confirmou a ocorrência com dois mortos. Na ação, foram encontrados dois revólveres de calibre 38, sendo um deles com numeração raspada, munições dos calibres 38 e 9mm, 15 porções de crack, 363 de cocaína, uma arma de choque, quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão, que foram apresentadas na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.