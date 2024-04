TIROTEIO

Dois suspeitos são mortos durante ação policial no Jardim Cajazeiras

Mortos estavam em posse de armas, munições e drogas

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2024 às 12:10

Material foi apreendido em ação Crédito: Reprodução/PMBA

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, morreram em confronto com a polícia no início da manhã desta segunda-feira (8) no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 6h, de acordo com moradores, que apontaram o Residencial Jardim Cajazeiras, localizado na entrada do bairro, como o ponto onde policiais e suspeitos trocaram tiros. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a ocorrência e indicou que o bairro é alvo de uma ‘ação de intensificação’.

“Os PMs desenvolviam ações de intensificação do patrulhamento na região, quando avistaram um grupo de indivíduos armados que, ao perceber a aproximação dos policiais, atiraram contra os militares, sendo necessário o revide. Após os tiros, dois homens foram encontrados feridos, sendo socorridos de imediato para o Hospital Professor Eládio Lassére, onde não resistiram aos ferimentos”, escreve a PM.

A ação foi conduzida por equipes do Bpatamo e do CPRC-Central que amanheceram no local. “Eu me levantei às 7h e o bairro já estava cheio de polícia. Vi pelo menos umas cinco viaturas entrando nos prédios [Residencial Jardim Cajazeiras] e percebi que estava acontecendo algo. Agora, não ouvi os tiros, acho que aconteceu antes que eu acordasse”, conta um morador, que prefere não se identificar.

Moradores indicaram que ação ocorreu no Residencial Jardim Cajazeiras Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Com os dois suspeitos mortos, foram encontrados dois revólveres de calibre 38, sendo um deles com numeração raspada, munições dos calibres 38 e 9mm, 15 porções de crack, 363 de cocaína, uma arma de choque, quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão, que foram apresentadas na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

Moradores evitam falar sobre a atividade criminosa no bairro por medo, mas confirmam a existência de tráfico de drogas na região. “Como em todo lugar, aqui tem. Nos prédios onde teve o problema tem tráfico, mas não é só lá. Infelizmente, está em todo lugar e aqui sempre tem os vigias circulando. Na certa, esses dois que morreram faziam essa função para o tráfico”, explica.