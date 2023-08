Alvo de chacina que matou quatro ciganos estava em Feira para se apresentar à Justiça

Atentado aconteceu em restaurante de Feira. Crédito: Ney Silva/Acorda Cidade

O cigano Jofre Souza dos Santos, 49, principal alvo da chacina que resultou na morte de outros três ciganos da mesma família em um restaurante de Feira de Santana, na última segunda-feira (14), estava em Feira de Santana para uma audiência com a juíza da Vara do Júri do município.



De acordo com delegado e coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin), constava contra Jofre um mandado de prisão preventiva referente a um homicídio que teria sido cometido por ele em 2014.

"As vítimas [da chacina] estavam em Madre de Deus e vieram a Feira de Santana por conta de uma audiência, porque constava contra Jofre um mandado de prisão preventiva expedida pela Vara do Júri de Feira de Santana. Então, a informação que se tem é que o advogado teria combinado para ele se apresentar à juíza, até para tentar revogar essa prisão preventiva", explica o delegado.

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil, que busca a autoria e a motivação do crime, é vingança. O delegado reitera a possibilidade. "Ele [Jofre] já respondia por um homicídio em 2014, então é importante dizer que uma das linhas de investigação é justamente a vingança", frisa.

Yves Correia ainda acrescenta que já há avanços na investigação. O veículo utilizado pelos criminosos já foi identificado pela Polícia Civil, e cerca de 50 pessoas foram ouvidas informalmente no restaurante onde ocorreu o crime. Além disso, as câmeras flagraram o momento do ocorrido.

"As câmeras pegaram o momento da ação dos criminosos. Foram dois. Um que entrou com duas pistolas na mão e outro com uma pistola na mão para poder fazer essa execução. Eles estavam encapuzados, inclusive usando colete a prova de balas, ou seja, muito provavelmente com medo de retaliação, porque na maioria das vezes os ciganos andam armados também. Já se vê que foi uma coisa premeditada", aponta.

Relembre o caso

Quatro homens morreram baleados dentro de um restaurante na Rua José Joaquim Seabra, no Centro de Feira de Santana, na manhã da última segunda-feira (14). Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque.

A Polícia Civil identificou os mortos como Amilton Valadares dos Santos, de 51 anos; Jofre Souza dos Santos, 49; Agnaldo de Oliveira Souza Júnior, 35; e Altamir de Oliveira Souza, 27.

As vítimas fatais, que são da mesma família e fazem parte de uma comunidade cigana, estavam em um grupo de oito pessoas almoçando no local quando o atentado aconteceu. Três delas morreram ainda no restaurante.

Apenas uma das pessoas feridas não era da família cigana e, sim, um cliente do restaurante. Ele levou um tiro no braço. A outra é uma mulher, esposa de um dos homens mortos. Ela foi atingida com um tiro na perna. Os dois passam bem.

Os disparos foram efetuados por dois homens que chegaram em um carro, segundo a Polícia Civil.

A ação dos assassinos apontam para um crime premeditado. “Quem fez, certamente, aproveitou a oportunidade para cometer o crime. Da maneira que aconteceu, nos indica que eles já estavam acompanhando os passos da família”, afirmou, em entrevista ao CORREIO.