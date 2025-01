LAVAGEM DO BONFIM

Antes da caminhada, Jerônimo defende governo Lula e tira foco sobre eleição da Alba

Governador chegou acompanhado por senador Jaques Wagner (PT) e secretários

Larissa Almeida

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 13:57

Jerônimo na lavagem Crédito: Matheus Landim/GOVBA

Quando a Igreja da Nossa Senhora da Conceição já concentrava milhares de fiéis dispostos a encarar a caminhada até a Colina Sagrada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou ao espaço sagrado acompanhado do senador petista Jaques Wagner e dos secretários da Segurança e Cultura. Por volta das 7h, ele atendeu a imprensa e, assim como Wagner, defendeu o Governo Federal das críticas pela revogação da norma de fiscalização das transações por Pix.

"Nós enfrentamos agora um desgaste muito grande e o Brasil viu o quanto é pernicioso esse negócio das fake news. Não tinha nada de perversidade no que foi colocado, mas o Lula, com a experiência e sabedoria, recuou para que a gente possa restabelecer [a comunicação]. O Pix é nosso e o Senhor do Bonfim vai ajudar para que a gente possa fortalecê-lo", ressaltou.

Ao ser questionado sobre as eleições para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o governador evitou especular sobre a possível eleição do deputado Rosemberg Pinto (PT). "Todo mundo sabe que a decisão de escolher presidentes dentro da Assembleia é da Assembleia", disse.

"Vou tentar trabalhar o máximo para ter uma unidade, para ter uma Assembleia que dialogue com a comunidade baiana, que estabeleça um contato com o Executivo Estadual, que fortaleça o mandato dos deputados, inclusive na decisão da escolha da mesa, que a oposição esteja bem representada. Nós temos um diálogo para que a gente possa estabelecer a coalizão de forças na Assembleia", acrescentou Jerônimo Rodrigues.

Antes de seguir para a missa ecumênica, que precedeu a caminhada de Corpo e Alma, o governador também destacou a importância das homenagens ao Senhor do Bonfim. "Hoje é um dia de pedir e agradecer. É dia de agradecimento ao Senhor do Bonfim e a Nossa Senhora da Conceição pela saúde nossa e pela paz no Brasil e no mundo, pelo emprego que a gente tanto luta para conseguir para as pessoas", disse.