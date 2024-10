FÉ

Ao som do pagode, trio elétrico arrasta multidão de jovens católicos pelas ruas do centro

Dia Nacional da Juventude em Salvador reuniu mais de 1,5 mil pessoas da Praça Municipal ao Campo Grande

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 20 de outubro de 2024 às 20:30

Pagode da banda Alto Louvor não deixou ninguém parado Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Alguém, com certeza, vai achar a batida bem parecida com a swingueira de um pagode. A quebradeira também está liberada, assim como a coreografia. Até aí, tudo certo. De longe, pode achar que já é carnaval ou algum trio que pulou para fevereiro e a gente nem sentiu. Pelo menos até ouvir o refrão em coro: ‘Eu vou, eu vou na casa do Senhor’. Jovens, católicos, cheios de fé e de muita energia partiram da Praça Municipal até retornarem pela Avenida Sete acompanhando a banda Alto Louvor, durante a celebração do Dia Nacional da Juventude.

O evento, que este ano teve como tema “Juventudes na Cultura do Encontro”, reuniu na manhã deste domingo (20) mais de 1,5 mil pessoas com uma programação que contou também com missa presidida pelo assistente eclesiástico do Setor Juventude, padre Deivisson Batista e uma benção do bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho.

“O Dia da Juventude é feito em todo Brasil, e o objetivo da Igreja Católica é reunir todos os jovens para louvar a Deus, mas também celebrar o ser jovem, a fraternidade, fazer amizades, celebrar a Deus”, afirmou o padre Deivisson Batista.

Jovens de todas as paróquias de Salvador, Ilhas e Região Metropolitana participaram da celebração Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Jovens católicos de todas as paróquias de Salvador e região metropolitana se reuniram no Centro da cidade para participar do evento que, além de música, contou ainda com banho de caminhão-pipa bem em frente à Praça Castro Alves.

“O jovem gosta de radicalidade e coerência. A radicalidade do evangelho e a coerência pelo testemunho. Eles são atraídos sim pela fé e pela igreja porque é isso que a juventude espera”, disse o padre, em meio a aprovação este ano pelo Papa Francisco da canonização de Carlo Acutis como 'padroeiro da internet'.

Trio saiu da Praça Municipal e passou pela Castro Alves, Carlos Gomes, Campo Grande e Avenida Sete Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Morto em 2006 aos 15 anos, o beato italiano fazia evangelização pela internet, teve dois milagres reconhecidos e deve ser oficializado como santo em 2025. “Será o santo da juventude. Acutis fez tudo o que um jovem faz só que para evangelizar”, completou.

Jovens fiéis

Católica desde que nasceu, Clara Mascarenhas, de 22 anos, fez questão de participar e de acompanhar o trio por todo o percurso: “Sou católica de berço, minha família é toda católica e sempre participei dos eventos da igreja. É importante trazer minha fé para a rua e mostrar que ela é viva e jovem”.

Jovens vieram do bairro de Cajazeiras para acompanhar a celebração Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Já Ester Bonfim, de 25 anos, juntou quase 30 amigos (e amigos de amigos) do bairro de Cajazeiras para participar do Dia da Juventude. “Participamos durante toda semana de diversas atividades na nossa paróquia e hoje é o encerramento de toda essa vivência que tivemos. Venho pela igreja e também mostrar que a juventude católica de Salvador é presente e forte”.

Maria Eduarda trouxe a família toda para ir atrás do trio Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO