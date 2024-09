SEM ACESSO

Apagão: dez assuntos que não foram comentados pelos brasileiros durante suspensão do X

Cadeirada em debate, prisão de influenciadora e demissão de ministro estão entre temas que bombaram no período

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 07:00

Atuantes na plataforma, brasileiros não puderam comentar sobre fatos marcantes Crédito: Shutterstock

Após 20 dias, os brasileiros retornaram ao X (antigo Twitter), na quarta-feira (18), por algumas horas. A volta ocorreu após a rede trocar o IP para outra empresa, liberando o acesso para os usuários. Neste período, os assuntos mais relevantes eram comentados em sites como o Bluesky e Threads, considerados os principais substitutos da plataforma. Confira abaixo dez temas que ‘bombaram’ durante o bloqueio do X:

Cadeirada de Datena em Pablo Marçal

Realizado no dia 15 de setembro, o debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, transmitido pela TV Cultura, movimentou as redes sociais após José Luiz Datena (PSDB) arremessar uma cadeira em Pablo Marçal (PSTU). O momento causou a interrupção do debate, além da expulsão do tucano. Já Marçal foi encaminhado ao hospital enquanto os outros candidatos continuaram o programa.

Prisão de Deolane Bezerra

A advogada e influenciadora pernambucana foi presa, no último dia 4, após uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela teve habeas corpus concedido no dia 9 deste mês, mas retornou para a prisão no dia seguinte após descumprir medida cautelar estabelecida em acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Denúncias contra Silvio de Almeida

O ex-ministro dos Direitos Humanos foi exonerado do cargo no dia 6 de setembro após quatro denúncias de assédio moral e sexual contra ele serem reveladas pelos jornais Metrópoles e Folha de São Paulo. Umas das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que teria confirmado a veracidade do caso para outros ministros do governo do presidente Lula (PT).

Shows do Rock in Rio

A primeira semana do Rock in Rio, festival realizado no Rio de Janeiro, contou com shows de artistas renomados como Ludmilla, Travis Scott e Imagine Dragons. A apresentação da banda Evanescence foi um dos mais comentados nas outras redes sociais.

Saída de Boninho da Globo

O diretor de variedades da Rede Globo anunciou sua saída da emissora, na última sexta-feira (13), em um post no Instagram. Diretor do Big Brother Brasil desde 2002, o ‘Big Boss’ estreou na Globo em 1983 e foi o responsável por programas como o ‘No Limite’, ‘Fantástico’, ‘Show da Virada’, entre outros. “Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, declarou na publicação.

Premiações internacionais

Realizado no último domingo (15), o Emmy Awards, que premia as melhores produções da televisão americana, ficou entre os assuntos não comentados pelos usuários brasileiros. Outra premiação que passou batida foi o Video Music Awards (VMA), que consagra os melhores videoclipes do ano. O evento foi realizado no dia 11 de setembro e contou com apresentação da cantora Anitta.

Candidatura de Jojo Toddynho

No último sábado (14), uma postagem da cantora com a ex-primeira dama Michele Bolsonaro (PL) repercutiu negativamente entre os fãs da artista. Entre as críticas, estão acusações de que ela teria usado a comunidade LGBTQIAPN+ para promover a sua carreira. No dia seguinte, ela anunciou nas redes sociais que seria candidata nas eleições de 2026.

Derrota da Seleção Brasileira

Realizados no início do mês, os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo costumam reunir os torcedores que usam o X como segunda tela. A derrota da equipe nacional para o Paraguai revoltou a torcida e gerou questionamentos sobre a permanência do técnico Dorival Jr.

Estreia de A Fazenda 16

O reality da TV Record estreou na última segunda-feira (14). Entre os participantes, estão nomes que movimentaram a rede em 2024 como o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como affair de Gracyanne Barbosa, Camila Moura, ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, e a influenciadora Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito.

Banco arremessado por Daniela Mercury

A cantora baiana foi criticada após arremessar um banco durante um show na Casacor Bahia 2024, encontro que reúne arquitetos, designers de interiores e paisagistas, em Salvador. Em resposta, Daniela publicou a "carta aberta ao meu futuro amigo, o banco", no seu Instagram, e disse que "não foi nada pessoal", mas que se sentiu desrespeitada pela permanência do móvel no palco após o início do seu show.