Apartamento é invadido e furtado no Horto Florestal

Um apartamento no Horto Florestal foi invadido e furtado na madrugada desta terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua Waldemar Falcão, principal do bairro.



Os homens pularam o muro do edifício e escalaram até o primeiro andar, ao avistarem uma janela aberta, segundo informações da TV Bahia. Eles furtaram notebook, celulares, relógios e um modem.



Na fuga, policiais da 26ª CIPM (Brotas), que faziam rondas na região, avistaram um carro em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Segundo a Polícia Militar, ds dois confessaram aos policiais que haviam acabado de furtar um apartamento.