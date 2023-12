Após 13 dias, incêndio na Serra do Barbado é controlado

Após 13 dias, o incêndio na Serra do Barbado, na Chapada Diamantina foi controlado. A área é de proteção ambiental e começou no dia 25 de novembro.



Segundo o Corpo de Bombeiros, neste sábado (9), as guarnições iniciaram a fase de monitoramento, fazendo uma varredura em toda a área atingida com o objetivo de extinguir possíveis novos focos.



Brigadistas voluntários, três aeronaves tipo AirTractor fornecidas através do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social e apoio de equipes do Graer, da Polícia Militar da Bahia (PMBA) em solo e quatro viaturas conseguiram controlar o incêndio florestal.