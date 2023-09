Após 3 dias, aulas são retomadas nas escolas de Valéria

As aulas nas escolas municipais da região de Valéria foram retomadas nesta quarta-feira (20), após três dias sem atividades presenciais por conta do clima de insegurança no bairro, palco de uma operação que terminou com a morte de um policial federal na última sexta-feira.



Ao todo, mais de 2,6 mil alunos ficaram sem aulas na região. Segundo Secretaria da Educação, sete instituições municipais de ensino que estavam com aulas suspensas retomaram atividade hoje: são elas São Francisco de Assis, Batista de Valéria, Nossa Senhora Aparecida, Milton Santos, Afonso Temporal, Cmei João Paulo I e Cmei Maria Rosa Freire.