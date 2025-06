SEGURANÇA

Após atentado, Força Nacional faz vistoria geral no Conjunto Penal de Eunápolis

Permanência da Força Nacional no presídio será por um período de 30 dias

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:45

Força Nacional faz vistoria geral no Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação/Seap

As equipes da Força Penal Nacional (FPN), acompanharam nesta segunda-feira (2), os policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), durante os procedimentos de revistas na unidade prisional de Eunápolis. A FPN também conheceu todo perímetro externo do Conjunto Penal. Os policiais verificaram os acessos de visitantes, estacionamento, guaritas, posto de observação, pátio de banho de sol e celas. >

Os policiais penais da Força chegaram na madrugada do último sábado (31) a Eunápolis. Os policiais foram recebidos por policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) e policiais penais ordinários. A medida, assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, prevê atuação episódica e planejada da Força Penal Nacional por um período de 30 dias, com foco em apoio à gestão prisional, treinamento e capacitação das equipes locais. A operação contará com apoio logístico e supervisão dos órgãos estaduais de administração penitenciária e segurança pública, conforme previsto em convênio de cooperação firmado entre as partes.>

Antes da chegada da Força Nacional houve uma operação no presídio em resposta a um atentado sofrido por um monitor de ressocialização vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP), na última terça-feira (20). O alvo do ataque era o diretor da unidade prisional, que não estava no veículo quando ocorreu o atentado. >