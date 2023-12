Após fortes chuvas, moradores de Salvador chegam a ficar 16 horas sem luz

Estragos das chuvas continuavam em Salvador na manhã desta quinta-feira (21). Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Depois das fortes chuvas que atingiram o estado na última quarta-feira (20), moradores de diversos bairros de Salvador relatam ter ficado sem energia elétrica por até 16 horas.



Em algumas localidades de bairros como Praia do Flamengo, Rio Vermelho, Barris e Federação, há casas e edifícios que permaneciam sem luz até as 10h desta quinta-feira (21). Em alguns casos, a energia até retornou, mas de forma intermitente.



Tem sido assim na casa da nutricionista Reise Cunha, 37 anos, que vive em Praia do Flamengo. “Faltou ontem pouco depois das 17h e só voltou hoje, quando já passava das 9h. Ainda assim, está indo e voltando. Agora, temos energia”, conta.

Trabalhando no formato home office, ela sentiu o impacto nas teleconsultas. “Sem energia, fico também sem internet e é impossível trabalhar. Sem falar que tenho um bebê de nove meses e, sem energia, fica difícil até o banho”, explica.

Morador dos Barris, o bombeiro Filipe Miranda, 26, conta que a energia caiu em seu prédio entre 16h e 17h da quarta-feira. Retornou na manhã desta quinta, mas de forma fraca ou intermitente. A previsão para que volte 100% ao normal é apenas às 17h desta quinta.

“Minha preocupação é por conta da grande quantidade de idosos aqui no prédio”, explica, citando as dificuldades de locomoção de alguns vizinhos. “Alguns têm que descer 15 andares de escada para ir à rua, por exemplo”.

Efetivo reforçado

Procurada, a assessoria da Neoenergia Coelba não informou quantos domicílios atendidos ainda continuavam sem luz nesta quinta-feira.

Segundo a concessionária, não há registro de nenhum bairro afetado em sua totalidade. No entanto, há trechos interrompidos por ocorrências pontuais. "Nesse sentido, os registros também bastante dinâmicos, ou seja, no momento em que uma localidade está tendo a energia restabelecida, outra pode ter o fornecimento comprometido por diferentes fatores. As equipes de prontidão estão atuando para atender aos diversos chamados com a maior brevidade possível", explicaram.

A empresa informou que mobilizou cerca de 3 mil profissionais para atender às ocorrências relacionadas à chuva. “O número de equipes representa um aumento superior a 300%, se comparado à operação diária. A mobilização conta com técnicos, engenheiros e eletricistas, que não estão medindo esforços para restabelecer as áreas afetadas com a maior brevidade possível”, dizem, em nota.

Segundo a Neoenergia, o volume de equipes seguirá reforçado até a normalização da situação. A companhia disse, ainda, que vem monitorando as condições climáticas e está em contato com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.