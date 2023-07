Após liminar, parte dos ônibus metropolitanos volta a circular

Metade da frota de ônibus metropolitanos que atendem a Lauro de Freitas voltaram a circular nos horários de pico, nesta terça-feira (25). Os veículos voltaram a circular após uma liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) no final da noite de segunda-feira (24).



Os rodoviários do transporte metropolitano iniciaram uma greve nessa segunda, por tempo indeterminado. A liminar que pedia o fim da greve foi pedida pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado da Bahia.