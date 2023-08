Após matarem adultos, criminosos incendiaram imóvel e crianças morreram carbonizadas na Bahia

A chacina que vitimou nove pessoas ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira (28) no Conjunto JK, em Mata de São João, mas até o fim da manhã agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ainda trabalham na remoção dos corpos.



Entre as vítimas, estavam seis adultos e três crianças que acabaram morrendo carbonizadas. A área onde houve o crime está repleta de viaturas das polícias Militar e Civil. Moradores acompanham o trabalho da polícia, mas não comentam sobre o que aconteceu e nem a motivação do crime.