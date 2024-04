SALVADOR

Após nove horas, trabalhador preso em bueiro no bairro de Pernambués é resgatado

Depois de nove horas, bombeiros militares do 3° BBM, em Salvador, conseguiram resgatar o homem que estava preso na tubulação da rede de esgoto no bairro de Pernambués, na capital baiana. Eles estava preso desde às 9h da manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com moradores, o operário, identificado apenas como Jonatas, estava cavando no local quando o barro desceu e acabou ficando com as duas pernas presas pela terra.