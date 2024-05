Após requalificação, UPA Marback passa a contar com ala exclusiva para pediatria

Na última quarta-feira (29), a Prefeitura de Salvador entregou a requalificação do Pronto Atendimento Alfredo Bureau, conhecido como UPA Marback, na Boca do Rio. Com a renovação, a unidade passou a contar com uma recepção e salas para atendimento exclusivo pela pediatria.