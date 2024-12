VIOLÊNCIA

Após trio ser morto em bar, bandidos invadem casa e fazem refém em Lauro de Freitas

Houve troca de tiros e sete suspeitos foram presos

Policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local para verificar a situação e já encontraram os três sem vida, de acordo com a PM. Os mortos foram identificados como Ruan Vitor Pereira Santos, 23 anos, Nilton dos Santos Pereira, 44 anos, e Edielson Santos Dias, 18 anos e a polícia vai investigar o que motivou os homicídios.

Os PMs fizeram buscas nas ruas do local e encontraram os suspeitos armados, dando início a uma troca de tiros. Durante a fuga, os suspeitos invadiram uma casa para se esconder e fizeram uma mulher refém. Equipes do Batalhão de Operações Policiais (Bope) foram acionadas e negociaram com os suspeitos, que terminaram por se render. A mulher foi liberada.