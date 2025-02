LOTERIA

Aposta de Feira de Santana fatura R$ 106 mil na Mega-Sena; veja ganhadores na Bahia

Dez apostadores do estado acertaram a quina

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 21:49

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Uma aposta de Feira de Santana, a 130 km de Salvador, acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite desta terça-feira (25), e vai levar para casa R$ 106 mil. >

Na Bahia, dez apostadores acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Todos os jogos são individuais. Os sortudos são de: Feira de Santana, Salvador (4), Itabuna, Lauro de Freitas (2), Luís Eduardo Magalhães e Serrinha. Os prêmios a receber são a partir de R$ 35.629,31 - os valores variam conforme a quantidade de números apostados no volante.>

Os números sorteados são: 36, 56, 01, 13, 16, 03.>

Um apostador do Rio de Janeiro acertou todas as dezenas e vai receber R$131.361.519,85. O jogo é simples e de cota única, ou seja, não precisará ser dividido, como ocorre em um bolão. >

O próximo sorteio será na quinta-feira (27), com prêmio de R$ 3.500.000,00. >

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.>

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.>