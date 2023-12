Aposta de Salvador ganha quase R$ 500 mil na Lotofácil; rodada teve outros vencedores baianos

Uma aposta feita na Loteria Iguatemi, no Shopping da Bahia, em Salvador, teve 15 acertos e vai faturar quase R$ 500 mil na Lotofácil. O valor total é de R$493.510,83. O resultado foi divulgado na segunda-feira (18) pela Caixa Econômica Federal.



Outras 16 apostas baianas tiveram 14 acertos e vão ganhar R$1.398,98. As cidades e o número de vencedor em cada município são: Barra da Estiva (2), Camaçari (3), Conceição do Coité, Feira de Santana (2), Ilhéus, Juazeiro, Livramento de Nossa Senhora, Nova Soure, Poções e Salvador (3).