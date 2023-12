Três apostas da Bahia acertam a quina da Mega e faturam R$ 36 mil cada

Crédito: Agência Brasil

Três apostas da Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena na noite do sábado (16), no concurso 2669. Nenhuma aposta no país acertou a sena, e o prêmio acumulou para a Mega da Virada. Já a quina teve 64 apostas ganhadoras, que vão faturar cada uma um prêmio de R$ 36.773,28.



Na Bahia, as apostas acertadoras da quina foram feitas em Salvador, Eunápolis e Juazeiro. Na capital baiana, a aposta de sorte foi feita na Lotérica Pernambués. Já em Eunápolis, o ganhador fez a aposta na Loteria Santos Dumont. E em Juazeiro, a aposta vencedora foi registrada na Casa Lotérica Roça Nova.

Ainda houve ganhadores nos estados do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no DF.

Os números sorteados foram: 04, 07, 16, 35, 46 e 54.

A Mega da Virada já prevê prêmio de R$ 550 milhões. A premiação não acumula nesse sorteio especial - se ninguém acertar a sena, o valor vai para quem acertou a quina e assim por diante. A aposta pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, que acontece no último dia do ano, nas Loterias da Caixa, site ou aplicativo.