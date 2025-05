IMPRESSIONANTE

'Bola de fogo' entra na atmosfera e cai perto da Bahia; veja vídeo

Material atravessou estados brasileiros na noite de quarta (14)

Uma "bola de fogo" impressionou moradores de alguns estados brasileiros após atravessar o céu durante a noite de quarta-feira (14). Registros que circulam pelas redes sociais mostram o material luminoso cruzando o céu em cidades de Minas Gerais e no oeste da Bahia, além do Distrito Federal. >

Segundo o cientista planetário e coordenador do projeto brasileiro de pesquisas de meteoro EXOSS, Marcelo De Cicco, trata-se de um lixo espacial. O material seria parte do corpo do foguete Falcon 9, lançado pela SpaceX em 2014 para colocar um satélite de comunicações em órbita. >

O brilho intenso chamou atenção nas redes sociais e, de acordo com o especialista, se deu por conta do atrito do objeto com a atmosfera. Assim, formou-se uma "bola de fogo" que iluminou a noite, sendo seguida por rastros luminosos que se desfizeram em poucos segundos. A reentrada acontece porque o objeto perde a função ou há uma falha técnica. >