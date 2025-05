AÇÃO POLICIAL

Traficante do BDM é morto pela PM em Lauro de Freitas antes de ataque contra facção rival

Fabrício de Souza Ferreira, de 22 anos, era da linha de frente da facção

Um traficante identificado como Fabricio de Souza Ferreira, de 22 anos, morreu após entrar em confronto com policiais militares na noite de quarta-feira (14), no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Fabrício, que é conhecido pelo vulgo de ‘Manteiga’ na região, estava em um grupo de homens armados que se deslocava para um ataque quando foi localizado por PMs. Houve confronto, ele foi baleado e não resistiu. >

De acordo com uma fonte policial consultada pela reportagem, o criminoso é um velho conhecido e costumava participar de ataques do Bonde do Maluco (BDM), facção da qual era integrante, em Lauro de Freitas. “Esse Manteiga já tinha passagem por roubo, tráfico e era um dos que causam problemas em Lauro. Não só em Ipitanga, como no centro, ele agia em assaltos e ataques em outros bairros”, diz, sem se identificar. >