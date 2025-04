SORTE GRANDE

Aposta de Salvador leva R$ 1,8 milhão na Lotofácil

Bilhete saiu do bairro de Itapuã

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de abril de 2025 às 22:38

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um soteropolitano tirou a sorte a grande e faturou o prêmio milionário do concurso de nº 3364 do jogo lotérico Lotofácil. A aposta de Salvador, sozinha, ganhou R$ 1,8 milhão sorteado na noite desta quarta-feira (8). A aposta foi feita na lotérica Pote da Sorte, localizada na Avenida Dorival Caymmi, bairro de Itapuã. >

Apesar de haver a possibilidade jogar até 20 números, o jogador vencedor selecionou apenas os 15 números obrigatórios na cartela, sendo todos eles sorteados. >

Os números sorteados foram: 02-06-07-10-11-12-13-14-18-20-21-22-23-24-25.>

Outras cinco apostas acertaram faturando cerca de R$ 11,6 mil juntas. Uma delas ganhou R$3,8 mil e as demais vão receber R$ 1,9 mil cada. Um delas saiu da mesma lotérica que vendeu o bilhete do prêmio milionário. >

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.>

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.>