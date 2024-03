PRÊMIO

Apostas de Feira de Santana e Porto Seguro ganham mais de R$ 10 mil na Quina

Duas apostas simples e feitas em cota única pela Quina foram as únicas na Bahia a ganhar mais de R$ 10 mil na quarta-feira (13). Um dos sortudos é de Feira de Santana, com aposta feita na Casa Lotérica Bendengo, no Centro, e o outro é de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro. Os dois acertaram a quadra do prêmio e vão receber o valor total de R$ 10.234.