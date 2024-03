SORTE

Aposta de Vitória da Conquista fatura R$ 28 mil na +Milionária

Dois moradores de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, faturaram R$ 28 mil na +Milionária, no sábado (9). A aposta foi em formato de bolão e teve 5 acertos + 2 trevos. Ela foi a única do estado a marcar os pontos. Se dividida igualmente, cada apostador vai ficar com R$ 14 mil.