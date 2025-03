SORTE

Apostas de Salvador e Juazeiro acertam 5 dezenas da Mega-Sena; confira

Prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio

Duas apostas de Juazeiro, no norte do estado, e uma de Salvador acertaram cinco dezenas da Mega-Sena (concurso 2845) e vão levar mais de R$ 86 mil para casa.>

Uma aposta de Juazeiro ganhou R$ 86.551,10; a outra da cidade foi com um prêmio de R$ 173.102,20; e os sortudos de Salvador, de um bolão, ganharam R$ 259.653,24, com uma aposta feita na Loteria Iguatemi. Em Juazeiro, as apostas foram simples.>

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. >