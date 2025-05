LIMITES

Aprenda a dizer não: artista espanhola realiza oficina gratuita em Salvador

Workshop será realizado nos dias 16 e 17 de maio, no Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra

Tharsila Prates

Publicado em 5 de maio de 2025 às 19:40

Oficina Aprenda a dizer não Crédito: Divulgação

Após passar pela Espanha, Argentina e México, o workshop internacional 'Aprenda a dizer não', conduzido pela artista visual e performer espanhola Joana Brabo, chega a Salvador para duas turmas nos dias 16 e 17 de maio, no Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra. Gratuita e aberta ao público, a oficina propõe uma vivência que combina reflexão e prática, explorando os limites da comunicação, da performance e da linguagem no cotidiano. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: [email protected]. >

Parte da circulação internacional dos projetos 'Aprende a decir QUE NO e Alone Together', desenvolvidos por Joana ao longo de 2025, a oficina oferece um mergulho criativo e sensorial nas múltiplas formas de dizer “não” — com o corpo, a voz, o silêncio e o humor. Utilizando técnicas de arte de ação, poesia visual e experimentação sonora, a artista conduz os participantes por um processo expressivo e libertador, voltado à recusa consciente e à afirmação de limites pessoais e coletivos.>

Joana Brabo é uma artista multidisciplinar e performer espanhola cujo trabalho gira em torno da palavra e da mensagem, explorando seus significados e potências a partir de uma abordagem lúdica, crítica e acessível. Formada em ilustração e design em Barcelona, com pós-graduação em Ilustração Gráfica e Design Editorial, Joana constrói, desde os anos 2000, uma trajetória marcada pela fusão entre imagem, literatura, performance e experimentação sonora.>

“A oficina de Joana Brabo é um convite necessário à escuta, ao gesto e à coragem de estabelecer limites com arte. É uma oportunidade única de participar de uma ação que vem fazendo sucesso em diferentes partes do mundo”, afirmou a diretora do Instituto Cervantes Salvador, Rosa Sánchez-Cascado.>

Serviço:>

O quê? Workshop “Aprenda a dizer NÃO”, com Joana Brabo>

Onde? Instituto Cervantes, na Avenida Sete de Setembro, nº 2.792, Ladeira da Barra>

Quando? São duas turmas: dias 16 e 17 de maio>