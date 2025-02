SUPERAÇÃO

Aprovado em 1º lugar para medicina conclui residência em cardiologia em Salvador após dois infartos

João infartou pela primeira vez em 2010, com 30 anos

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 08:25

João Paulo Mauler Crédito: Reprodução

Neste mês de fevereiro, o médico João Paulo Mauler encerra a residência médica em cardiologia em Salvador. O que algumas pessoas não sabem é que até ele conquistar seu sonho, ele passou por dois infartos e trabalhou como jornalista antes. As informações são do G1.>

João infartou pela primeira vez em 2010, com 30 anos. Na época, ele havia concluído o curso de Comunicação Social da UFJF e havia sido aprovado em um concurso público da Fundação Hemominas.>

Depois do susto, ele resolveu cursar medicina. Passou 1 ano no cursinho e em 2014 ele foi aprovado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com a maior nota geral.>

“Durante muito tempo, eu me questionava por não ter entrado antes. Eu via professores meus que tinham a minha idade e pensava que poderia estar lá [como professor], mas acho que tudo acontece na hora certa. Aproveitei muito mais a faculdade pelo fato de ter entrado mais velho, com uma maturidade diferente, por já ter passado por outra faculdade e já conhecer um pouco dos meandros da universidade. Entrei menos calouro”, contou, em entrevista ao g1.>

Após os anos de graduação, ele se formou em janeiro de 2020 e começou a trabalhar em uma clínica. Ao passar férias em Salvador, decidiu que queria morar na capital baiana.>

“Terminei minha formatura em janeiro de 2020 e comecei a trabalhar logo depois, com clínica médica na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E aí, quando eu terminei a clínica médica, já muito claro para mim que eu queria fazer cardiologia, até pela minha própria história. Tinha vontade de morar no Nordeste, perto do mar, destes sonhos que a gente tem. No finalzinho da minha residência de clínica, eu passei férias em Salvador, me apaixonei pela cidade, fiz prova para cardiologia e, do nada, aconteceu a mudança“, contou.>

O coração deu um novo susto em João no ano passado. “Eu vinha acompanhando normalmente a parte do coração, sem nada de diferente, mas em fevereiro do ano passado, eu basicamente infartei de novo, sendo descobertas várias obstruções nas artérias do coração, inclusive naquelas que tinham sido tratadas na primeira vez”, disse.>